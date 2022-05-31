Відсиджувалась у Європах та шкодила Україні: «слуги» пояснили, чому вимагають звільнення Денісової

Депутати переконані, що медійна діяльність Денісової лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України

Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії

На засіданні фракції СН під головуванням Давіда Арахамії за участі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук обговорили питання діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Павло Фролов.

За його словами, «слуги народу» одноголосно вирішили ініціювати висловлення Денисовій недовіри з подальшим звільненням з посади відповідно до статті 12 закону про правовий режим воєнного стану.

Нардеп зауважив, що ініціювання такої недовіри передбачено чвертю конституційного складу (113+ депутатів) з невідкладним голосуванням на пленарному засіданні Ради без застосування процедур спеціальних законів про статус таких осіб.

Фролов також окреслив претензії, які були у депутатів провладної фракції до омбудсмена Денісової.

«На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук», – зауважив нардеп.

Нардеп також вважає, що своєю «незрозумілою концентрацією» на сексуальних злочинах окупантів Денісова лише «школила Україні».

«Незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на численних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України», – йдеться у дописі.

Фролов також обурюється, що тривалий час після 24 лютого чинна уповноважена Верховної Ради з прав людини провела закордоном, але «не в Росії чи Білорусі, де її статус та повноваження могли би допомогти полоненим, депортованим та потерпаючим від окупації мешканцям Херсонщини, а у Давосах, Віднях, Варшавах та інших теплих спокійних західних Європах».

Нардеп додав, що вже сьогодні, 31 травня, Денісова може бути звільнена зі своєї посади.

Нагадаємо, учора, 30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

Сьогодні, 31 травня, стало відомо, що народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали.