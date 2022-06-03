Звільнена Денісова назвала урядовця, який хотів спихнути на неї свою роботу

Ексомбудсменка Денісова: «Я взагалі не критикувала владу з початку повномасштабної війни»

Звільнена омбудсменка Людмила Денісова заявила, що так і не почула аргументоване пояснення висловленої їй недовіри. Про це вона сказала у інтерв’ю «Главкому».

«Мені просто висловили недовіру, а аргументацію я, на жаль, не почула. Окрім того, що Верещук за мене виконувала повноваження, якими я взагалі не була наділена. Хоча цей функціонал саме вона й мала виконувати. І чомусь саме вона була доповідачем під час висловлення мені недовіри. У мене є своя оцінка цього, але я її залишила при собі. Я взагалі не критикувала владу за ці понад 90 днів, коли йдуть бойові дії», – пояснила ексуповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Денісова також розповіла, що на неї чинився політичний тиск через родину. Зокрема, її донька, яка оприлюднила малюнок зґвалтованої дитини, зіткнулася із хейтом.

«Моя донька давно працює психоаналітиком, у неї є своя практика. До чого тут я? Просто потрібен був хайп, аби звільнити Денісову, тому що вона вредна», – сказала ексомбудсменка.

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

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