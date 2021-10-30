МЗС дав оцінку заявам про «дискримінацію» поляків в Україні

«Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним», – кажуть у МЗС

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає затвердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито «дискримінацію» поляків в Україні. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Використання подібних тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх та партнерських відносин України та Польщі», – сказав він у коментарі «Главкому»..

Ніколенко зазначив, у МЗС здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини у Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння та взаємну відкритість до конструктивного діалогу.

«Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами та кроками сторін для зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах», – додав він.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що «поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова».

Як повідомлялося, міністр юстиції Польщі Збігнєв Жиобро заявив, що Варшава відмовляється виплачувати мільйонний штраф Євросоюзу (ЄС). Раніше суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати по мільйону євро щодня, поки не припиниться робота дисциплінарної комісії Верховного Суду.