Байден дасть Росії по зубам? Ексміністр розповів про важливу подію в грудні

Володимир Огризко вважає, що світ перебуває на порозі формування нового порядку

Світ перебуває на межі формування нового геополітичного порядку, який об’єднає тих, хто гратиме за правилами. При цьому Росія опиниться за межами ключових утворень та союзів. Про це у програмі Drozdov розповів міністр закордонних справ (2007-2009) Володимир Огризко.

«Першим кроком буде найближча конференція, яку скликає президент Байден. І ось тоді ми побачимо першу конфігурацію нового світопорядку, який планується. Народжується тенденція, і це дуже добре», – сказав Огризко.

Як відомо, президент США Джо Байден запросив лідерів держав та громадянського суспільства на міжнародний віртуальний саміт «лідерів за демократію», який заплановано на 9-10 грудня. На зустрічі, в якій, крім глав держав та урядів, пропонується брати участь представникам громадянського суспільства, приватного сектору та філантропам, обговорюватимуться «зобов'язання та ініціативи з трьох головних тем: протистояння авторитаризму, боротьба з корупцією та просування поваги до демократії».

Деталі щодо запрошених держав поки невідомі, проте запланована конференція може стати альтернативою самітів країн «великої двадцятки» (G20), в яких беруть участь найбільш економічно розвинені держави незалежно від форми правління і, зокрема, такі авторитарні країни, як Китай та Саудівська Аравія.

Водночас дипломат пояснив, чому виникла необхідність зміни чинного світопорядку, котрий запанував іще після завершення Другої світової війни.

«Завершилася Друга світова війна, з’явилися нові ключові гравці на міжнародній арені, вони і сформували карту. В основі цієї карти поставили Організацію Об’єднаних Націй, написали правильний статут. І думали, що заживуть за новими правилами. Класний документ, усе написано чудово, якщо його виконувати, щастя буде вже завтра. Але питання у тому, що його від самого початку не збиралися дотримуватися. І кожен його читав, як хотів прочитати», – пояснив ексміністр закордонних справ.

За словами дипломата, сьогодні на Заході зрозуміли, що така конструкція повинна бути поступово, делікатно, але відсунута.

«Зараз іде паралельне формування іншого світоустрою, яке об’єднає тих, хто буде грати за правилами», – зауважив Огризко.

Так, на думку колишнього міністра, це позитивні тенденції, оскільки нині Росія зловживає своїм правом постійного члена Ради безпеки ООН, блокує більшість рішень цієї організації. Тому покарати офіційну Москву за агресію неможливо. Те ж саме відбувається і в ОБСЄ.

«Там існує консенсус і жодне рішення без згоди всіх не приймають. Росія голосує проти – до побачення. Отже потрібен інший порядок організації взаємодії демократичних держав, які будуть грати за своїми правилами», – розповідає Огризко.

За словами дипломата, на Заході зрозуміли, що тактика залучення Росії безперспективна, це неможливо зробити.

«Агресивна політика самої Росії, перейшла всі червоні лінії, які тільки могла, і ось ми маємо перехід до цієї нової системи, що займе, безумовно, певний період часу», – підсумував ексміністр.

Раніше Володимир Огризко розповів, що президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Адже в них немає спільних тем, окрім Криму та Донбасу. Водночас Москва не хоче говорити на ці теми.