Імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде, – Герус

«Аукціони на продаж електроенергії з Білорусі не були проведені» – нардеп

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в Telegram.

«Імпорту електроенергії із РФ з 1 листопада не буде. Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Також з 1 листопада не буде імпорту електроенергії із Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії не були проведені», – написав він.

Нардеп додав, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи ТЕС не витримувалися гарантовані запаси вугілля, а саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміівській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слав’янській ТЕС.

«Гарантовані запаси вугілля – це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тонн вугілля», – наголосив Герус.

Раніше Герус повідомляв, що з 1 листопада Російська Федерація також зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Йшлося про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). За його словами, таке вугілля завозила компанія «ДТЕК» (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), «Донбасенерго» (Славянська ТЕС) та «Технова» (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Нагадаємо, оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що вісім українських компаній викупили 2200 мегават доступної для імпорту електроенергії, запропонованої Росією.

Як повідомлялося, Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.