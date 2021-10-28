Польща відмовляється виплачувати ЄС щоденний штраф

Польща не хоче платити за зміни в судовій системі

Варшава вважає припис Європейського суду беззаконним

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Жиобро заявив, що Варшава відмовляється виплачувати мільйонний штраф Євросоюзу (ЄС). Раніше суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати по мільйону євро щодня, поки не припиниться робота дисциплінарної комісії Верховного Суду. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр назвав приписи Європейського суду беззаконними. Польща наполягає на тому, що суд не має влади над її судовою системою і ігнорує його постанови.

«Польська держава не може схилитися перед беззаконням. Будь то незаконні штрафи щодо Турова... або штраф за зміни в судовій системі, Польща не може і не повинна платити жодного злотого (місцева валюта)», – заявив міністр.

Нагадаємо, Європейський суд призначив Польщі штраф за невиконання законодавства Євросоюзу – країна має виплачувати Єврокомісії по мільйону євро щодня.

Європейський суд виніс рішення після того, як Конституційний суд Польщі постановив, що низка законів ЄС та деякі європейські судові ухвали суперечать Основному закону країни, а членство Польщі в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства у судовій сфері та не означає передачу Польщею свого суверенітету.

Однак, це не відповідає принципам верховенства права ЄС, який передбачає, що правові норми країн Євросоюзу в низці сфер не повинні застосовуватися, якщо вони суперечать нормам європейського права.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.