На Хмельниччині виборчі кабінки робили з портретів Леніна – КВУ



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На одній з дільниць виявили кабінку, виготовлену ще в 1979 році, а на іншій дільниці ремонтували кабінки портретами Леніна

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пропонує на наступні вибори забезпечити матеріальне забезпечення на підготовку кабінок для голосування.

«Ми бачимо величезну проблему, пов’язану з матеріально-технічним забезпеченням. Ця проблема існує кожного року, однак для нас досить дивно, що на цих виборах вона є достатньо гострою», - сказав Кошель сьогодні на прес-конференції.

Так, не вистачає скриньок для голосування, кабінки для голосування перебувають у неналежному стані.

«До прикладу, наш спостерігач повідомив, що одна з кабінок була виготовлена у 1979 році. Після того ремонтів не відбувалось. Тому масові приклади, коли в день голосування кабінки заклеюють скотчем, щоб вони хоча б якось тримались», - розповів він.

«Прекрасне» повідомлення з Хмельницької області, де члени виборчої комісії знайшли на горищі портрети Леніна і частинами цих портретів вони забивали дірки у виборчих кабінках» , - додав Кошель.

Нагадаємо, Кошель повідомляв, що головним порушенням під час виборів є масова незаконна агітація в день тиші та день голосування.