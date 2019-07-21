В день виборів відбувається масова незаконна агітація - КВУ



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«Це була безкарна агітація повністю», - поскаржився Олексій Кошель

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив головні порушення під час виборів.

«Перше – це масово незаконна агітація в день виборів. Ви вже помітили, що політики і партії масово агітували в день тиші. Іншими словами, дня тиші в Україні не було. Це була безкарна агітація повністю», - заявив Кошель.

Також він розповів, що сьогодні спостерігалось різке збільшення кількості агітаційних матеріалів за останню ніч і ранок в день голосування.

«Ми бачимо появу нових агітаційних матеріалів на Черкащині (округи №№ 195, 199), в м. Миколаїв поява нових рекламних матеріалів із вказуванням, за кого треба голосувати. Це сотні фактів, які надійшли нам на гарячу лінію і повідомлення наших спостерігачів», - додав голова КВУ.

Він навів приклад Мелітополя, де сьогодні запланований концерт і все місто заклеєне рекламою, що концерт відбудеться за підтримки одного з кандидатів в депутати.

Також фіксують часткову агітацію з боку членів дільничних комісій. «Наприклад, в кількох округах члени ДВК прийшли на засідання у футболках кольорів однієї з агітаційних компаній політичної партії. На Хмельниччині члени комісії прийшли із значками з символікою партії. Всі ці факти є агітацією», - підсумував Кошель.

Він додав, що за кожен борд чи листівк в день тиші передбачений штраф.

Нагадаємо, станом на 12:00 явка виборців становила близько 20%.