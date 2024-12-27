На Хмельниччині мер заплатить символічний штраф за преміювання нареченої

Порушення конфлікту інтересів виявило НАЗК

Міського голову Старокостянтинова Хмельницької області Миколу Мельничука оштрафовано на 6,8 тис. грн за допущення реального конфлікту інтересів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротоколи на мера за те, що він восени 2023 року двічі преміював свою наречену, начальницю загального відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Зокрема, 18 жовтня виписав підлеглій 100% премії від посадового окладу, а 25 жовтня – 130% премії від посадового окладу.

На думку НАЗК, Микола Мельничук, видаючи відповідні розпорядження про преміювання, недотримався закону про запобігання корупції і положень Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Натомість очільник Старокостянтинова так не вважав. У суді Микола Мельничук вини не визнав і заявив: 30 жовтня 2023 року (на третій день після укладання шлюбу з підлеглою) сповістив НАЗК про одруження. При цьому заперечив, що жив із нареченою та вів спільний побут до офіційної реєстрації шлюбу.

Крім цього, за словами міського голови, перебування в статусі «наречених» не передбачає обов’язку повідомляти про конфлікт інтересів та не породжує конфлікту інтересів, оскільки «наречений» та «наречена» не входять в коло близьких осіб, визначених законом про запобігання корупції.

Що стосується призначення премій для нині підлеглої дружини, то їх розмір був таким же, як й іншим працівникам. Потім ці кошти посадовці міськради перерахували на допомогу Збройним силам України, додав мер.

У суді його захисник просив закрити провадження за відсутністю в діях клієнта інкримінованих правопорушень.

Разом із тим, як з’ясувала Феміда, 10 жовтня 2023 року мер Мельничук і його наречена подали заяву про державну реєстрацію шлюбу. Після того, як очільник міста повідомив НАЗК про одруження, Нацагентство роз’яснило: на міського голову Старокостянтинова, як виборну особу, не поширюються обмеження спільної роботи близьких осіб. Водночас поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статею 28 Закону України «Про запобігання корупції».

«Хоча розмір премій об’єктивно не відрізнявся від розмірів премій інших працівників, навіть, якщо зазначений розмір встановлених особі (нареченій мера – «Главком») премій є обґрунтованим та відповідав її високим досягненням у праці, це не позбавляло голову міської ради обов’язку повідомити Національне агентством з питань запобігання корупції про наявність конфлікту інтересів та утриматись від ухвалення розпоряджень, враховуючи, що вони є нареченими», – сказано у постанові суду.

Феміда дійшла висновків, що є ознаки суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями міського голови, який під час реалізації своїх повноважень із видання розпоряджень щодо преміювання, зіткнувся з приватним інтересом, який полягав у прагненні покращити матеріальне становище нареченій.

Окремо керманич міста заплатить 605,6 грн судового збору.

Наразі мер Мельничук має десять днів на оскарження постанови суду першої інстанції в апеляції.

Цікава деталь. Микола Мельничук одружився з підлеглою, начальницею загального відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у віці 70 років. Він беззмінно очолює місто з березня 2002 року.

Як повідомляв «Главком», Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 7 березня визнав винним міського голову Михайла Посітка в ухваленні рішень в умовах реального конфлікту інтересів і призначив штраф у розмірі 6,8 тис. грн. У січні 2024 року адмінпротокол на мера Кам’янця-Подільського склало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Зокрема, Посітку закидалося голосування за кандидатку на посаду секретаря ради Ірину Шелепницьку, яку було обрано у серпні 2023 року. Також Шелепницька під час виборів міського голови у 2020 році внесла 5020 грн добровільного внеску до виборчого фонду Михайла Посітка. Крім того, мер ухвалив рішення, яким визначив розмір премій і надбавок Ірині Шелепницькій.