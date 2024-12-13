Новий податок у Польщі може торкнутись кишень багатьох українців

Пасажири у Польщі можуть бути змушені платити додаткові кошти

Польща зможе за рахунок нового податку з пасажирів збільшити надходження до бюджету

Польський уряд обговорює введення нового податку, який може вплинути на вартість авіаперевезень. Про це пише inPoland.

Як відомо, в умовах війни Польща вимушено стала справжнім транспортних хабом для багатьох українців, які активно користуються її аеропортами. Рішення передбачає додаткову плату за кожного пасажира, що вилітає з Польщі, або транзитом перетинає повітряний простір країни.

Ставки нового податку:

6 злотих (61,3 грн) – за кожного пасажира, що вилітає з польських аеропортів,

3 злотих (30,6 грн) – за кожного транзитного пасажира.

Метою податку є збільшення надходжень до бюджету, але експерти побоюються, що це може негативно вплинути на авіаційну галузь, яка вже зазнала значних збитків через пандемію Covid-19.

Новий податок може призвести до підвищення цін на квитки, особливо на рейси, які вже є дорогими через високий попит у святковий сезон. Пасажири, що планують бюджетні подорожі, також можуть відчути вплив цього податку, адже додаткові збори лягають на плечі кінцевого споживача.

Представники авіакомпаній та галузевих асоціацій наголошують, що новий податок може зменшити конкурентоспроможність польських аеропортів у Європі. Польща є важливим транзитним вузлом для міжнародних рейсів, і додаткові витрати можуть змусити авіакомпанії обирати альтернативні маршрути.

Польський уряд стверджує, що додаткові надходження до бюджету підуть на розвиток інфраструктури та зменшення екологічного впливу авіаційного транспорту. Частина коштів може бути спрямована на проєкти з декарбонізації та модернізації аеропортів.

Хоча остаточне рішення ще не ухвалене, обговорення нового податку викликає бурхливі дискусії серед економістів, представників авіаційної галузі та громадськості. Уряд обіцяє оприлюднити деталі після завершення консультацій.

Для пасажирів, зокрема й з України, це може стати сигналом, щоб вже зараз планувати подорожі, враховуючи потенційне подорожчання квитків.

До слова, українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші в Україну.