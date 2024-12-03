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За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів

Олена Зварич
glavcom.ua
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За перші дні дії нового закону до війська повернулися понад 3 тис. дезертирів
Бригади, де високий відсоток самовільного залишення частин, працюватимуть із Військовою службою правопорядку та командування
фото з відкритих джерел

«Чимало військових відлучилися з особливих обставин не з метою втекти, а для того, щоб вирішити свої справи і повернутися»

Понад 3 тис. військовослужбовців, які пішли в СЗЧ (самовільне залишення частини), повернулися у військо лише за перші 76 годин після того, як набув чинності закон №12095. Згідно з ним добровільно можуть повернутися на службу військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертували. Про це повідомив на брифінгу Олександр Гринчук, заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ, передає кореспондент «Главкома».

Загалом, за словами Гринчука, 40-60% військових із СЗЧ повертаються на службу. Кількість тих, хто самовільно залишив частину, є чутливою інформацією і не розголошується.

Насправді, переконує Гринчук, не всі із військові, які пішли у СЗЧ, є дезертирами, треба до кожного випадку підходити індивідуально. «Чимало військових відлучилися з особливих сімейних обставин, на лікування, не з метою втекти, а для того, щоб вирішити свої справи і повернутися в стрій. Але є й СЗЧ, коли військові не збираються повертатися», – пояснив Гринчук. Серед причин він називає страх загинути і бути пораненим, конфлікт з командирами, втому.

За словами заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ, є бригади, де високий відсоток самовільного залишення частин, тож з ними працює Військова служба правопорядку та командування. Також командир частини, куди після перебування в батальйоні резерву повертається дезертир, має впродовж 72 годин прийняти військового та надати йому матеріальне та речове забезпечення. 

«У суспільстві складається враження, що їх ніхто не шукає, насправді це не так. Військова служба правопорядку фіксує справи після першого ж дзвінка комбрига. А буває так, що ми приїжджаємо, а солдат вже повернувся», – розповів Олександр Гринчук.

До слова,  декриміналізовано буде СЗЧ тих військових, які повернуться у військо до 1 січня 2025.

Нещодавно «Главкому» в Генеральному штабі повідомляли, що впродовж листопада більш як 6 тис. військових, які раніше самовільно залишили частину, добровільно повернулися на службу. У Генштабі впевнені, що кількість таких повернень зростатиме.

Підставою для оптимістичних прогнозів є зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Зміни покликані пришвидшити нерішучих чоловіків, які самовільно залишили свою частину  (в армії це позначають абревіатурою СЗЧ), швидше стати у стрій: закон обмежить безкарне пребування в СЗЧ, якщо військовий поновиться на службі до 1 січня 2025 року.

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Теги: війна закон військові конфлікт

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