«Захід повинен перейти від інформаційної оборони до атаки і працювати з нацменшинами», – керівник ЦПД

Зупинити війну в Україні та не допустити конфлікту РФ з НАТО можливо, знищивши російські військово-промисловий комплекс та логістику. Також необхідно довести економіку РФ до такого стану, коли загроза розпаду цієї держави стане очевидною та усвідомленою для диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

«Для цього ставка Заходу на нинішню «опозицію» Яшина-Навальної має бути замінена на активну роботу з діаспорою і нацменшинами. Тільки вони здатні виростити лідерів думок в регіонах Росії, які зможуть стати альтернативою режиму. Перемога над Путіним народжується не на мітингах Навальної в Берліні, Парижі, і навіть не у Вашингтоні. Вона народжується в Махачкалі, Грозному, Казані, Якутії», – стверджує Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зазначає, що Київ робить багато для цієї перемоги, а Західний світ, за його словами, пасе задніх.

«Справжня опозиція в РФ – це «Свобода России», РДК, а також активні нацменшини. Оцінка економічної та суспільної ситуації в РФ, коли продовження війни стане загрозою для існування Росії – єдиний механізм, що здатен примусити Путіна зупинитися. Після цього відбудеться колапс режиму», – йдеться у заяві.

Андрій Коваленко додає, що це завдання складне, але «досягається багатьма складовими, над якими маємо працювати».

«Захід повинен перейти від інформаційної оборони до атаки і працювати з нацменшинами», – підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, що рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев, на якого Кремль повісив ярлик «іноагента».

До того ж провідний російський економіст Владислав Іноземцев розповів, що девальвація рубля та висока інфляція сприяють наповненню бюджету РФ, що дозволяє країні продовжувати фінансування війни проти України.