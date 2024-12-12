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Польща готова відправити миротворців до України, але є нюанс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща готова відправити миротворців до України, але є нюанс
Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Як зазначив політик, Польща має в першу чергу турбуватися про власні інтереси

Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО. Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, повідомляє Rzeczpospolita.

«На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польського погляду, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО», – каже він.

За спікера Сейму, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі «немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося».

«Нам просто потрібна гарантія безпеки в таких ситуаціях. Якщо це справді механізм, який буде корисний Україні, який стабілізуватиме Україну, який відкриватиме нові перспективи для України, він має бути міцно вкорінений на мові, яку розуміє Росія», – наголосив політик.

Головня підкреслив, що Росія розуміє одну мову – мову сили. «І саме тут має стояти весь Альянс. Росія сьогодні, і це ще один фактор, який сьогодні фігурує в усіх цих переговорах, перебуває в іншій ситуації, ніж це було тиждень тому. Я маю на увазі ситуацію в Сирії», – каже він.

Нагадаємо, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну.

Раніше повідомлялося, що Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими.

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Теги: Польща миротворці НАТО війна

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