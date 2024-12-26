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У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
фото з відкритих джерел

Збитки за пошкоджений автомобіль церковника склали 153,4 тис. грн

Суд звільнив від кримінальної відповідальності слюсаря ремонтно-монтажного цеху Київського електровагоноремонтного заводу «Укрзалізниці», обвинуваченого у хуліганстві, і передав на поруки трудового колективу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, ввечері 31 грудня 2022 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, зайшов на територію столичного Свято-Покровського Собору Православної церкви України, що на вулиці Мстислава Скрипника, 20/1. За допомогою каменю чоловік пошкодив вхідні двері храму і вибив вітраж із зображенням Богоматері.

Далі хуліган накинувся на автівку Toyota Highlander, яка поряд стояла припаркована. Чоловік узяв інший камінь і почав ним бити по машині. У результаті було пошкоджено лобове та заднє скло автомобіля. Іще обвинувачений наніс не менше п’яти ударів ногою по автомобілю, частково пошкодивши кузов, передню і дві задні фари. Збитки лише за пошкоджений автомобіль склали 153,4 тис. грн.

До суду надійшло клопотання генерального директора заводу про передачу обвинуваченого на поруки трудовому колективу та звільнення його від кримінальної відповідальності. Це ж клопотання підтримав захисник і обвинувачений, який щиро розкаявся і запевнив суд: зробив для себе належні висновки та не повторить подібного.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження з підстав передачі хулігана на поруки колективу.

Феміда задовольнила клопотання гендиректора заводу «Укрзалізниці» і передала обвинуваченого на поруки з умовою: протягом року він повинен виправдати довіру колективу; не має ухилятися від заходів виховного характеру і не порушувати громадського порядку.

Що стосується позовів релігійної громади та власника позашляховика про відшкодування матеріальних збитків, то суд наголосив: ці претензії потерпіла сторона може вирішити, подавши окремо цивільний позов.

Варто наголосити: настоятелем Свято-Покровського Собору Православної церкви України є протоієрей Олександр Трофимлюк. Він же працює ректором Київської православної богословської академії і головою Управління духовної освіти і богословської науки Української православної церкви. Саме цьому церковнику і належала Toyota Highlander, яку пошкодив хуліган.

Як повідомляв «Главком», Хустський райсуд Закарпатської області визнав винним Івана Микуляка у релігійній ворожнечі й оштрафував на 3400 грн.У вироку йдеться, що обвинувачений під час навчання на четвертому курсі приватного Чернівецького православного богословського інституту створив сторінку у Facebook і публікував у соцмережах дописи, в яких називав ПЦУ сатаністами й звинувачував у зраді. Зазначимо, що власником та керівником інституту є Георгій Собят – протоієрей з Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

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Теги: Київ суд війна Українська православна церква релігія злочин

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