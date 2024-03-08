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Мер Кам’янця-Подільського отримав штраф за преміювання соратниці

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мер Кам’янця-Подільського отримав штраф за преміювання соратниці
Посадовець вважає, що за протоколом НАЗК стоїть особиста помста місцевого депутата
фото: Михайло Посітко/Telegram

Адмінпротокол стосовно очільника міста склало НАЗК

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 7 березня визнав винним міського голову Михайла Посітка в ухваленні рішень в умовах реального конфлікту інтересів і призначив штраф у розмірі 6,8 тис. грн. Ще мер має сплатити 605 грн судового збору. Цю інформацію «Главкому» підтвердив керівник апарату суду Дмитро Токарський.

У січні 2024 року адмінпротокол на мера Кам’янця-Подільського склало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Зокрема, Посітку закидалося голосування за кандидатку на посаду секретаря ради Ірину Шелепницьку, яку було обрано у серпні 2023 року. Також Шелепницька під час виборів міського голови у 2020 році внесла 5020 грн добровільного внеску до виборчого фонду Михайла Посітка.

Крім того, мер ухвалив рішення, яким визначив розмір премій і надбавок Ірині Шелепницькій.

Водночас Михайло Посітко публічно заперечив претензії НАЗК, називає це особистою помстою місцевого депутата Сергія Самсонюка, якого сесія обрала секретарем, а він ветував рішення. Саме Самсонюк написав звернення до НАЗК щодо міського голови, додав Посітко.

Рішення місцевого суду не набуло чинності і може бути оскаржено в апеляційній інстанції.
Варто додати: у 2016-2020 роках Ірина Шелепницька була помічницею депутата Кам’янець-Подільської міської ради Михайла Посітка, який нині є міським головою.

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Теги: НАЗК штраф мер Хмельниччина вибори суд війна

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