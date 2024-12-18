РФ заявила, що її армія просунулась поблизу Торецька та Покровська: що кажуть аналітики ISW

Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися на північний захід до вулиці Бєлякова в північному Торецьку

Російські війська нещодавно просунулися в північному Торецьку на тлі продовження наступальних операцій 16 і 17 грудня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що окупанти просунулися на північний захід до вулиці Бєлякова в північному Торецьку. А російський мілблогер заявив, що російські війська досягли тактичних успіхів і очищають позиції на західній околиці Торецька, де вони мають тактичну ініціативу.

«Проте ISW поки що не має підтвердження того, що російські війська досягли західних околиць Торецька», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у РФ заявляли, що їхні війська мають на меті зачистити західну околицю населеного пункту, щоб відкрити подальший наступ на Костянтинівку (понад 15 км на північний захід від Торецька). Бої тривали під самим Торецьком і на захід від Торецька біля Щербинівки 16 і 17 грудня.

Також повідомляється, що ворог нещодавно просунувся на південний захід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій на Покровському напрямку 17 грудня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід до північно-східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська вибили українські війська з Новотроїцького (на південний захід від Покровська) і просунулися на поля на захід від Шевченка (на південний захід від Покровська), на захід від Новотроїцького вздовж берега річки Солоної, на південь від Лисівки (на південний схід від Покровська), до 700 метрів на південь від Даченське (пд. Покровська), південніше Піщаного, і до 800 метрів на Новооленівку та Українку (все на південний захід від Покровська).

Проте ISW не може підтвердити і ці заяви.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.