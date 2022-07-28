Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині

Дар‘я Липська
Сьогодні, 12:54 glavcom.ua
Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
фото: скріншот з відео

Райкович просить мешканців міста не публікувати фото та відео з місць вибухів

На Кіровоградщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Неспокійну обстановку в області підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він закликає громадян залишатися в укриттях.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! », – написав Райкович. 

Також голова Кіровоградської ОВА просить мешканців міста не публікувати фото та відео з місць вибухів.

Тим часом по всій Україні триває масштабна повітряна тривога. 

Нагадаємо, сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.

Під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.

Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.

 

Теги: окупанти вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові збили ракету над Новоукраїнським районом
Сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною
23 травня, 21:32
Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів
Обстріл Кіровоградщини: троє людей загинуло, багато поранених
23 липня, 15:04
Напередодні окупанти випустили по області 13 ракет
Атака на Кіровоградщину: рашисти вщент зруйнували будинок родини (фото)
24 липня, 11:46

Політика

Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Радник Офісу президента розповів, які дії пришвидшать справу з Коломойським
Радник Офісу президента розповів, які дії пришвидшать справу з Коломойським
Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)
Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)
Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині
Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині
В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список
В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту