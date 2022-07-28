Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
Райкович просить мешканців міста не публікувати фото та відео з місць вибухів
На Кіровоградщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Неспокійну обстановку в області підтвердив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він закликає громадян залишатися в укриттях.
«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! », – написав Райкович.
Також голова Кіровоградської ОВА просить мешканців міста не публікувати фото та відео з місць вибухів.
Тим часом по всій Україні триває масштабна повітряна тривога.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.
Під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.
Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.
Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.
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