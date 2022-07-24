Атака на Кіровоградщину: рашисти вщент зруйнували будинок родини (фото)

Очільник Кіровоградської ОВА показав наслідки ворожої атаки на область 23 липня

У суботу, 23 липня, окупанти атакували 13 ракетами Кіровоградську область. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Також постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович показав, у що перетворили рашисти оселю української родини.

«Вчорашні ракетні обстріли Кіровоградщини були настільки потужними й варварськими, що від ударної хвилі постраждали навіть будинки у Кропивницькому! Родину, будинок якої постраждав найбільше, не залишимо без допомоги. Як варіант, в першому соціальному гуртожитку є резервні місця. Міська влада і сьогодні працюватиме на цьому об‘єкті», – написав він у Telegram.

Райкович додав, що постраждалим виділять компенсації, а в будинках, де повилітало скло, одразу розпочалися роботи.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Кіровоградщини загинули троє людей, серед них – військовий, а також постраждали 19 осіб.

24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що ППО вдалося збити три ворожі ракети.