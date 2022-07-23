Обстріл Кіровоградщини: троє людей загинуло, багато поранених

Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів

Унаслідок обстрілів частина одного з мікрорайонів в обласному центрі залишилася без світла

Сьогодні вранці, 23 липня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл Кіровоградської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у коментарі «Суспільному».

Голова ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинуло троє людей, серед них військовослужбовець і двоє працівників відомчої охорони. Ще 16 людей отримали поранення.

Унаслідок обстрілів частина одного з мікрорайонів в обласному центрі залишилася без світла. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів.

Як повідомлялося, війська РФ уранці завдали по Кіровоградщині 13 ракетних ударів. Окупанти випустили 8 ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

«Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи», – повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.