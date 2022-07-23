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    Події в Україні

    Обстріл Кіровоградщини: троє людей загинуло, багато поранених

    Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів - Обстріл Кіровоградщини: троє людей загинуло, багато поранених
    Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів
    фото ілюстративне

    Унаслідок обстрілів частина одного з мікрорайонів в обласному центрі залишилася без світла

    Сьогодні вранці, 23 липня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл Кіровоградської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у коментарі «Суспільному».

    Голова ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинуло троє людей, серед них військовослужбовець і двоє працівників відомчої охорони. Ще 16 людей отримали поранення.

    Унаслідок обстрілів частина одного з мікрорайонів в обласному центрі залишилася без світла. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

    Загалом у регіоні було зафіксовано 16 прильотів.

    Як повідомлялося, війська РФ уранці завдали по Кіровоградщині 13 ракетних ударів. Окупанти випустили 8 ракет «Калібр» морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

    «Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи», – повідомив голова ОВА.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Також вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району. Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

    У ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 липня

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Кіровоградщини: троє людей загинуло, багато поранених