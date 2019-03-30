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    Політика

    На Тернопільщину завезли персні для псування бюлетенів – голова ОДА

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    <span>У Тернопільську область ввезли перстні з авторучками</span> - На Тернопільщину завезли персні для псування бюлетенів – голова ОДА
    У Тернопільську область ввезли перстні з авторучками
    Фото: Степан Барна, Facebook

    За кожен перстень, переданий голові ОДА до 18:00 31 березня, гарантується винагорода

    У Тернопільську область завезли партію спеціальних перснів, у які вмонтовані головки кулькових ручок, призначених для псування бюлетенів.

    Про це в п'ятницю, 29 березня, заявив голова облдержадміністрації Степан Барна на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що за кожен перстень, переданий до 18:00 31 березня, гарантується винагорода

    Інших подробиць Барна не повідомив.

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