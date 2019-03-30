На Тернопільщину завезли персні для псування бюлетенів – голова ОДА
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Розсилка
У Тернопільську область ввезли перстні з авторучками
Фото: Степан Барна, Facebook
За кожен перстень, переданий голові ОДА до 18:00 31 березня, гарантується винагорода
У Тернопільську область завезли партію спеціальних перснів, у які вмонтовані головки кулькових ручок, призначених для псування бюлетенів.
Про це в п'ятницю, 29 березня, заявив голова облдержадміністрації Степан Барна на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що за кожен перстень, переданий до 18:00 31 березня, гарантується винагорода
Інших подробиць Барна не повідомив.
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