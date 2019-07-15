На закордонні дільниці передали майже півмільйона бюлетенів



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Бюлетені для голосування на позачергових виборах Фото: Михайло Глуховський, Главком

Виборчі бюлетені на закордонні дільниці буде доставляти служба Міністерства закордонних справ України

В понеділок, 15 липня, Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника МЗС України Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомляє ЦВК, всього на 102 закордонні виборчі дільниці було передано 449 тис. 172 бюлетені.

Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, сьогодні останній день прийому заяв від громадян щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових парламентських виборах.



