На засіданні контактної групи Україна вимагатиме повернення тиші на Донбасі

Наразі тривають консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки»

Цього тижня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в режимі відеоконференцій. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Так, 30 березня відбудеться відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи. На 31 березня запланована відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

На засідання буде розглянуто:

питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки», мета яких повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

За дорученням президента України Володимира Зеленського Головнокомандувач Збройних сил України проводить відповідне розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі біля населеного пункту Шуми.

«Основні наші зусилля зосереджені на поверненні до суворого дотримання сторонами режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», – зазначила делегація України в ТКГ.

Нагадаємо, 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Радник української делегації у ТКГ Олексій Арестович повідомив, що рішення щодо подальших дій із приводу загострення ситуації на Донбасі має бути досягнуте до 30 березня.