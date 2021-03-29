Російські окупанти гатять по українських бійцях і населених пунктах Донбасу

За добу втрат серед українських бійців немає

Бойовики відкривають вогонь із забороненого озброєння

Протягом минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню, з яких вісім обстрілів позицій українських захисників, одне дистанційне мінування та один обстріл населеного пункту.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по українських воїнах противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет.

Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.

Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Станом на 7 годину ранку 29 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вгонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед захисників Збройних сил України немає.

Нагадаємо, 26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.