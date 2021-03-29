Рада планує ще одне позачергове засідання через загострення на Донбасі

На 30 березня вже оголошені два позачергових засідання Ради

Рада хоче розглянути постанову про ситуацію на Донбасі

У вівторок, 30 березня, Верховна Рада України може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі «Україна 24» заявила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, сьогодні після обіду погоджувальна рада може додати постанову про ситуацію на Донбасі до порядку денного, пише РБК-Україна.

«Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готова ця постанова, щоб її розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі», – заявила Кравчук.

Раніше повідомлялося, що 30 березня відбудуться два позачергових засідання Ради.

Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку із зверненням Президента України. На засіданні серед інших питань розглядатиметься проєкт закону України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 5300).

Одразу після його закінчення, за ініціативи 156 народних депутатів, буде проведене наступне позачергове засідання. На ньому планується заслухати інформацію голови Служби безпеки України Баканова, голови Національної поліції України Клименка, виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Сухачова щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України.

Всього розглядатиметься 19 законодавчих ініціатив.

26 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

На думку першого заступника голови фракції партії «Слуга народу» у парламенті Олександра Корнієнка, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити звернення до світової спільноти у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.