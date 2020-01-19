Найєм розповів, як люди Коломойського впливають на рішення уряду та Зеленського



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Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм

Коломойський може впливати не безпосередньо на Зеленського, а через наявні в нього інструменти – Найєм

Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм заявив, що величезний вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на державу створює проблеми президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Коломойський має величезний вплив на державу, на рішення, які приймаються, але мені здається, що зараз він – більше проблема президента, ніж його друг. І я думаю, що якби ми зараз спитали Володимира Зеленського, чи хотів би він позбавитися цієї проблеми, чи він спирається на Коломойського, то він обрав би перший варіант відповіді. Бо всі люди, які афілійовані з Коломойським зараз, по факту працюють, як іржа, в його команді, вони деструктивно впливають і на фракцію в парламенті, і на урядові рішення, і на сам уряд, і на рішення президента», – сказав Найєм.

На його думку, Коломойський може впливати не безпосередньо на Зеленського, а через наявні в нього інструменти.

«У нього є медіа, у нього є партнери, у нього є партнери-бізнесмени, у тому числі люди, які працюють у правоохоронних органах, в державних органах і так далі. Тому я не сказав би, що це буде так просто його позбавитися», – зазначив Найєм.

Як повідомлялося, під час реформи в державному оборонному концерні «Укроборонпром» від деяких підприємств доведеться відмовитися.