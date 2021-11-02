Прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку

та трьох його підлеглих передано до суду

Справу проти колишнього голови правління Укрексімбанку та трьох його підлеглих передано до суду

У справі фігурують четверо осіб

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, яким інкримінують перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми» в державному Укрексімбанку. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«Скеровано до суду обвинувальний акт cтосовно чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми», – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що 4 жовтня 2021 року журналісти програми «Схеми» здійснювали запис інтерв’ю з головою правління одного із банків у приміщенні установи. Під час запису керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку, зазначили у відомстві.

Колишньому голові правління та прессекретарю інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Двом іншим співробітникам банку – керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Слідство у даній справі проводили працівники Голосіївського управлінням Нацполіції в місті Києві.

Нагадаємо, Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

Читайте також: