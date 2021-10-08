Напад банкірів на журналістів: Мецгеру вручили ще одну підозру

Посадовцю загрожує штраф до 8,5 тисячі гривень або до 5 років тюрми чи позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство щодо Мецгера триває. Правоохоронці готуються обирати йому запобіжний захід.

Напередодні «Схеми» опублікували розслідування про Укрексімбанк, яке призвело до скандалу.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У банку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

Вже відомо, що поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.