Обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі (фото)

Петро та Марина Порошенко завжди підтримують одне одного

Подружжя не забуває про ніжність у непростий період

У соцмережі з'явилося зворушливе фото обіймів Марини Порошенко зі своїм чоловіком Петром Порошенком. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook Олексій Петров.

«Обійми коханої жінки – найважливіший захист!» – підписав фото Петров. Багато користувачів зворушилися таким знімком, парі побажали довгих років життя та кохання.

Сьогодні о 09:00 подружжя разом із журналістами приземлилися в «Жулянах».

Порошенко із дружиною в літаку. Фото: glavcom.ua

Як відомо, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни». Дивіться також виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут. Порошенко також оприлюднив зворушливий знімок із дружиною в Польщі.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.