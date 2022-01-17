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    Обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі (фото)

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    Петро та Марина Порошенко завжди підтримують одне одного - Обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі (фото)

    Петро та Марина Порошенко завжди підтримують одне одного

    фото: Олексій Петров/Facebook

    Подружжя не забуває про ніжність у непростий період

    У соцмережі з'явилося зворушливе фото обіймів Марини Порошенко зі своїм чоловіком Петром Порошенком. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook Олексій Петров.

    «Обійми коханої жінки – найважливіший захист!» – підписав фото Петров. Багато користувачів зворушилися таким знімком, парі побажали довгих років життя та кохання.

    Сьогодні о 09:00 подружжя разом із журналістами приземлилися в «Жулянах».

    Порошенко із дружиною в літаку. Фото: glavcom.ua
    Порошенко із дружиною в літаку. Фото: glavcom.ua

    Як відомо, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни». Дивіться також виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

    Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут. Порошенко також оприлюднив зворушливий знімок із дружиною в Польщі.

    Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

    ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

    Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

    Читайте також статтю «Главкома»: Порошенко повертається. Історія «державної зради» експрезидента в деталях
    Теги: Петро Порошенко Україна Марина Порошенко сім'я дружина
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    Обійми Петра та Марини Порошенко розчулили соцмережі (фото)