Хто такий Мецгер? Банкір, за якого соромно президенту (досьє)

Голова правління Укрексімбанку вже вибачився, але чи це йому допоможе?

В Україні з’явилася нова медійна зірка з кадрової обойми президента Зеленського. Йдеться про голову правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера.

Втім, навряд чи у владній команді дуже радіють такій «популярності». Не надто відомий суспільству банкір 4 жовтня «прославився» через безпрецедентну історію – напад на журналістів програми «Схеми». Він стався прямо під час запису інтерв’ю з керівником державного банку.

Мецгеру було поставлене запитання, яке йому не дуже сподобалося, свита банкіра намагалася зупинити запис, застосувала силу до оператора, захопила та винесла техніку з кабінету та відібрала флешку з відео.

Журналістів відразу звинуватили у неналежній поведінці та намаганнях порушити банківську таємницю.

Та вже скоро все стало на свої місця. Журналістам вдалося відновити запис, який остаточно показав, хто є хто в цій історії.

«Забрати касети», «вичистити все це гівно» – такий рівень спілкування керівника державного банку з представниками преси змогли побачити усі. Окрім голови банку, в цьому інциденті були задіяні директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та голова департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов.

В Офісі президента змушені були реагувати на скандал і заявили, що найлогічнішим рішенням було б відсторонення його від посади на час розслідування та перевірки.

Укрексімбанк оприлюднив коментар свого голови правління, в якому той врешті визнав свою поведінку неприпустимою: «Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив у відношенні до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами». Наглядова рада відсторонила Менгера, також була запланована його пресконференція у зв’язку з цією ситуацію. Але її врешті було скасовано…

Звісно, емоції бувають різні. Наприклад, у тому ж парламенті журналісти часто стикаються з хамством політиків. Але до відвертого рукоприкладства доходить рідко – найгучнішим інцидентом за участю команди Зеленського були «обійми» тодішнього прессекретаря президента Юлії Мендель з журналістом тих же «Схем» Сергієм Андрушком. Володимир Зеленський тоді став на захист своєї речниці.

Тепер глава держави також стає перед непростим вибором. Можна впевнено припускати, що Мецгер обійняв посаду керівника одного з державних банків завдяки саме своїм зв’язкам з Зеленським. І справа не тільки в тому, що він є земляком президента – 43-річний банкір закінчив Криворізький національний університет (потім отримав ще одну освіту в Київському національному економічному університеті). Дружину Мецгера, з якою вони виховують двох синів, називають близькою подругою відомої акторки з «Кварталу 95» Олени Кравець. Юлія Мецгер зараз також працює в державному банку, але іншому – Приватбанку. Зеленський за своєю квотою ще у 2019 році призначив її у Приватбанк членом наглядової ради. При цьому Укрексімбанк фактично є касою для фінансування великих флагманських президентських проєктів на кшталт «Великого будівництва», тому важливо мати на його чолі стовідсотково лояльну та зрозумілу людину.

Звісно, не можна казати, що скандальний Мецгер потрапив на головну посаду в Укрексімбанку просто з вулиці. Він – кар’єрний банкір, ще у 2001 році починав працювати в банку «Фінанси та кредит» (зараз його ліквідовано), де обіймав різні посади та підіймався все вище кар’єрними сходами. У 2006-му перейшов до Укрексімбанку на посаду заступника начальника управління, згодом очолив управління малого та середнього бізнесу. У 2015 році перейшов до націоналізованого Укргазбанку, де протягом тривалого часу обіймав посаду заступника голови правління. До речі, в Укргазбанку його патроном був нинішній голова Нацбанку Кирило Шевченко. А в березні 2020-го Мецгер повернувся до Укрексімбанку – одразу на головну посаду, яку й обіймав до цього часу. Аж поки не погодився на інтерв’ю, яке стало скандальним.

Сам Мецгер запевняє, що його ніхто не влаштовував в Укрексімбанк, а він самостійно подався на конкурс голови правління після того, як СБУ затримала попереднього керівника цього банку Олександра Гриценка. Близькі стосунки з Зеленським фінансист воліє не перебільшувати, називає президента «знайомим». Але, очевидно, Мецгер дуже применшує. Відома історія, коли президент особисто дзвонив керівнику Укрексімбанку після того, як бізнесмени на зустрічі під час візиту на Хмельниччину поскаржилися на проблеми з кредитами. Тоді Зеленський називав банкіра дуже по-простому – Женею.

Фінансових декларацій Мецгер не подавав, але згідно з декларацією його дружини Юлії, у родини є чотири квартири в Києві, дві земельні ділянки та дачний будинок в Яблунівці Київської області, дві квартири в Туреччині, квартира в Іспанії. Мецгери пересуваються на автомобілях Range Rover, який був куплений у 2020 році, та Audi А5, що купили у 2018 році.

Спочатку в банку звинувачували журналістів у свідомій провокації та порушенні журналістської етики, але після розголосу та, мабуть, прочухана з самого верху Мецгер вибачається через те, що його поведінка грубо образила весь журналістський цех, просить вибачення за величезну шкоду іміджу банку та взагалі престижу професії банкіра та запевняє, що відчуває «огиду та сором» за свою поведінку. Але наскільки ці вибачення вплинуть на президента, команда якого отримала черговий репутаційний удар на рівному місці? За інформацією з джерел з Банкової, нестриманим банкіром, скоріш за все, пожертвують.

Павло Вуєць, «Главком»