Суд почав обирати запобіжний захід Порошенку (трансляція)

Експрезидент України Петро Порошенко з адвокатами у суді

Розгляд справи відбувається у Печерському райсуді Києва

П’ятий президент України Петро Порошенко після повернення з-за кордону в Україну прибув до Печерського райсуду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Засідання суду мало розпочатися о 11:00. Перед будівлею суду Порошенко емоційно виступив перед прихильниками.

«Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». 17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича», – заявили у ДБР.

Клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов. Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Засідання розпочалося близько 11:45, перед обранням запобіжного заходу слово взяли адвокати Порошенка.

Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

Перед відльотом з Варшави Порошенко опублікував відео. Також Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну. Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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