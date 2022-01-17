Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році

Найчастіше причинами для пошуку роботи за кордоном є невдоволення рівнем заробітку чи неможливість знайти роботу в Україні

Трудову міграцію в Україні традиційно вважають економічною проблемою суспільства. Десять років тому ми переважно переймалися відтоком інтелекту з України, нинішня статистика показує, що на заробітки за кордон виїжджають переважно вітчизняні робочі кадри. Про це повідомляє портал grc.ua.

Згідно з даними Звіту про міжнародну міграцію (World Migration Report 2022), Україна посідає 8 місце у списку країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон, із показником 5,5-6 мільйонів осіб. З них більше 1,5 млн українців працювало в Польщі.

Загалом Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців. Причин кілька – по-перше, Польща країна-сусід, член Європейського союзу, країна з рівнем життя вищим, аніж в нашій державі, а також умови праці у Польщі відповідають європейським стандартам.

Чи збільшиться цього року кількість трудових мігрантів з України, або ж навпаки? Прогнози невтішні. Найчастіше причинами для пошуку роботи за кордоном є невдоволення рівнем заробітку чи неможливість знайти роботу в Україні, відсутність відчуття безпеки та невпевненість у завтрашньому дні, бажання забезпечити краще майбутнє своїм дітям.

Середня номінальна зарплата в Україні у минулому 2021 році підвищилася, проте реальні заробітки працівників не збільшилися, враховуючи рівень інфляції. В жовтні минулого року споживча інфляція вперше перейшла двозначну позначку, перевищила прогноз Нацбанку і складала 10,9%. Цього року Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання країн світу. Отже, прогнозуючи зростання середньої номінальної заробітної плати згідно тенденцій останніх років, можна передбачити, що реальна заробітна плата українців якщо й збільшиться, то несуттєво.

За кордоном трудові мігранти можуть розраховувати на заробіток, переважно більший, ніж в Україні. Якщо порівнювати з Польщею, то згідно з даними кадрового порталу grc.ua, середня пропонована зарплата у Польщі – 78 100 грн.

Від 44 100 грн до 103 500 грн пропонують 50% роботодавців.

Від 103 500 до 123 300 грн – 29%.

Від 123 300 грн – 21%.

Крім того, важливою передумовою збільшення кількості трудових мігрантів є те, що закордонні роботодавці зацікавленні у залученні українських трудових кадрів у свої компанії. У тій же Польщі задля утримання іноземних працівників, родини яких залишилися в Україні, компанії-роботодавці сприяють об’єднанню родин. Є практики того, що компанії-роботодавці допомагають у працевлаштуванні та влаштуванні та навчання членам родин своїх іноземних працівників.

Не можна ігнорувати й той факт, що наприкінці 2021 року польський сейм вніс поправки до законів та спростив трудовим мігрантам перебування та працевлаштування у країні. Якщо раніше польські роботодавці відчували ризики у працевлаштуванні українських заробітчан на короткий строк, адже далі їм потрібно було оновлювати дозвіл на роботу та перебування у країні, то нові положення дають більші можливості як для роботодавців, так і для іноземних працівників. Є всі підстави вважати, що нові положення закону стануть причиною зміни характеру та терміну перебування трудових мігрантів з короткострокового на середньо- та довгостроковий, мотивуватимуть польських роботодавців працевлаштовувати іноземних працівників, а також спричинить активність працевлаштування українців у Польщі.

Не дало прогнозованого ефекту й впровадження на початку минулого року урядової ініціативи щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку, згідно якої ті, хто повернувся в Україну можуть отримати від держави 5 000 євро на заснування бізнесу. Згідно офіційних статистичних даних, обсяги трудової міграції у 2021 швидко відновилися та перевершили доковідні показники. За перше півріччя 2021 року до Польщі видано понад 400 тисяч робочих віз, а за весь 2020 рік – лише 500 тисяч.

Отже, можна прогнозувати, що у 2022 році кількість українських трудових мігрантів не зменшиться. Проте наостанок зазначимо, що явище трудової міграції має й позитивні сторони. Щороку в Україну надходять кошти грошових переказів трудових мігрантів. Нацбанк наприкінці 2021 року підвищив прогноз зростання переказів трудових мігрантів з 13 млрд USD до 14 млрд USD. Ці кошти є одним з основних джерел валютних надходжень, покращують внутрішній попит та відіграють важливу роль у розвитку економіки України.

Нагадаємо, із Яргорова Монастириської громади, що на Тернопільщині, половина жителів виїхала за кордон.