На Одещині в рамках «Великого будівництво» відремонтують головні траси і дорогу на Київ

Координатор програми «Велике будівництво» Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг

Одним з нових проєктів має стати створення велосипедних доріжок на автомобільних дорогах державного значення

На Одещині цьогоріч стартує ремонт міжнародної траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ та 19 ділянок траси М-05 Київ – Одеса.

Як повідомляє Одеська ОДА, про ці та інші плани програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розповів начальник Служби автомобільних доріг у Одеській області Дмитро Рибалка.

«Серед пріоритетних проєктів, реалізацію яких заплановано на 2022 рік – будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з будівництвом транспортної розв’язки у 2-х рівнях у місці перетину із автодорогою М-28 Одеса – Южний – /М-14; протяжність ділянки у межах Одеської області – 43,1 км», – йдеться у повідомленні.

«Триватиме і капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса. Протяжність ділянки у межах Одеської області – 229,7 км. Також заплановано завершення будівництва та влаштування дворівневих транспортних розв’язок та віднесених лівосторонніх розворотів», – розповів Рибалка.

Серед інших об’єктів, запланованих на поточний рік, він виділив будівництво дороги до Одеського морського порту загальною протяжністю в 5,3 км, включаючи 546 метрів естакади. Там буде збудовано стоянку для 300 великовантажних автомобілів, контрольно-пропускний пункт для в’їзду та виїзду з порту та вузлів автоматичного зважування в русі. Основні роботи на цьому об’єкті, за інформацією Укравтодора, планується завершити цьогоріч.

Планується також завершення ремонту автомобільної дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велико-Михайлівка – /М-16/. Протяжність ділянки у межах Одеської області – 156,8 км.

Продовжуються роботи з будівництва мосту через Сухий Лиман на автомобільній дорозі М-27 Одеса – Чорноморськ.

Заплановано завершення робіт з облаштування, метрології, сертифікації восьми вузлів автоматичного габаритно-вагового контролю в русі та облаштування біля 20 систем автоматичного моніторингу інтенсивності дорожнього руху.

Одним з нових проєктів Рибалка назвал створення великого та малого велокіл – велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг.