  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині в рамках «Великого будівництво» відремонтують головні траси і дорогу на Київ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Координатор програми &laquo;Велике будівництво&raquo; Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг - На Одещині в рамках «Великого будівництво» відремонтують головні траси і дорогу на Київ
    Координатор програми «Велике будівництво» Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг

    Одним з нових проєктів має стати створення велосипедних доріжок на автомобільних дорогах державного значення

    На Одещині цьогоріч стартує ремонт міжнародної траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ та 19 ділянок траси М-05 Київ – Одеса.

    Як повідомляє Одеська ОДА, про ці та інші плани програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розповів начальник Служби автомобільних доріг у Одеській області Дмитро Рибалка.

    «Серед пріоритетних проєктів, реалізацію яких заплановано на 2022 рік – будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з будівництвом транспортної розв’язки у 2-х рівнях у місці перетину із автодорогою М-28 Одеса – Южний – /М-14; протяжність ділянки у межах Одеської області – 43,1 км», – йдеться у повідомленні.

    «Триватиме і капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса. Протяжність ділянки у межах Одеської області – 229,7 км. Також заплановано завершення будівництва та влаштування дворівневих транспортних розв’язок та віднесених лівосторонніх розворотів», – розповів Рибалка.

    Серед інших об’єктів, запланованих на поточний рік, він виділив будівництво дороги до Одеського морського порту загальною протяжністю в 5,3 км, включаючи 546 метрів естакади. Там буде збудовано стоянку для 300 великовантажних автомобілів, контрольно-пропускний пункт для в’їзду та виїзду з порту та вузлів автоматичного зважування в русі. Основні роботи на цьому об’єкті, за інформацією Укравтодора, планується завершити цьогоріч.

    Планується також завершення ремонту автомобільної дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велико-Михайлівка – /М-16/. Протяжність ділянки у межах Одеської області – 156,8 км.

    Продовжуються роботи з будівництва мосту через Сухий Лиман на автомобільній дорозі М-27 Одеса – Чорноморськ.

    Заплановано завершення робіт з облаштування, метрології, сертифікації восьми вузлів автоматичного габаритно-вагового контролю в русі та облаштування біля 20 систем автоматичного моніторингу інтенсивності дорожнього руху.

    Одним з нових проєктів Рибалка назвал створення великого та малого велокіл – велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

    Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко анонсував плани до 2024 року оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

    Теги: дороги Одеса Одещина ремонт велике будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині в рамках «Великого будівництво» відремонтують головні траси і дорогу на Київ