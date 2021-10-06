Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Окрім мера Одеси, підозрюваними стали низка міських посадовців

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

Окрім мера Одеси, підозрюваними стали низка міських посадовців.

«Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити», – уточнила Венедіктова.

За словами генпрокурорки усі ці люди були причетні до земельних афер, і не виключено, що кількість порушників може зрости. «На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитися) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування та передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами та прокурорами», – зазначила Генпрокурор.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



