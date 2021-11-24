Мер Одеси Труханов вніс 30 млн грн застави

Спочатку Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заставу для Труханова в 120 млн грн

Спочатку Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заставу для Труханова в 120 млн грн

Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

Мер Одеси Геннадій Труханов, який проходить підозрюваним у справі про злочинну організацію, вніс заставу. Про це «РБК-Україна» повідомили у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС).

У жовтні ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

«Так, вчора була внесена застава в розмірі 30 млн гривень», – повідомили виданню в суді.

Зазначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

До слова, НАБУ оголосило в розшук бізнесмена Володимира Галантерника, якому інкримінують причетність до створення злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків територіальній громаді обсягом 689 млн грн.

Також Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн грн.

Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням».

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.