Суд заочно заарештував одеського мільярдера Галантерника

Володимир Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз» та «Сьомий кілометр»

Бізнесмена підозрюють в очоленні злочинної організації

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Його підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєння і розтрата майна, відмивання грошей і зловживання владою.

Таке рішення 9 грудня ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан. деського бізнесмена заочно арештували на два місяці.

«Клопотання – задовольнити. Обрати підозрюваному Володимиру Галантернику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж 48 годин з часу доставки Галантерника до місця кримінального провадження розглянути за його участі питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м'який запобіжний захід у встановлений законом порядок», – оголосила суддя.

Як вказав суд, це рішення ще можна оскаржити до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

Зазначається, що злочинна організація, яку він очолював, завдала збитків на 689 млн гривень. У цій справі фігурує й мер Одеси Геннадій Труханов. Галантерник перебуває поза межами України. Останніми роками він більшу частину часу перебуває за кордоном. Зокрема, він часто буває в Лондоні, де мешкає його сім'я.

В листопаді Володимира Галантерника оголосило в розшук НАБУ. Причина – справа про розкрадання громадської землі в Одесі.

Володимиру Галантернику заочно повідомили про підозру у створенні та очоленні злочинної організації

Як випливає з повідомлення МВС, НАБУ розшукує Галантерника як людину, що переховується від досудового розслідування. Дата зникнення – 31 серпня 2021 року, місто Харків.

Фігуранту кримінального провадження Галантернику, зокрема, інкримінують вчинення злочинів за ознаками ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 (участь у злочинній організації; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом; одержання неправомірної вигоди та надання цієї неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Відомо, що Галантерник володіє в Одесі частками у ринках «Привоз», «Сьомий кілометр», торгово-розважальних центрах City Center, City Center «Котовський», Аркадія Сіті і бутик-готель De Paris. ЗМІ стверджують, що мільярдер живе в Лондоні.

До слова, Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн грн.

Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень.

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.



