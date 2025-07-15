Нардепка, що увійшла в парламент зі «Слугою народу», приєдналася до «Батьківщини»

«Слуги» виключи Людмилу Буймістер з фракції через те, що вона проголосувала проти законопроєкту про олігархів

Народна депутатка Людмила Буймістер вступила у фракцію «Батьківщина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

У 2019 році Буймістер була обрана народною депутаткою девʼятого скликання по округу №223 (Шевченківський район міста Києва) від «Слуги народу».

Як відомо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11). Водночас Буймістер голосувала проти ініціативи.

Вже у жовтні 2021 року стало відомо, що керівництво «Слуги народу» хоче підняти питання про виключення з фракції депутатки, яка голосувала проти законопроєкту про деолігархізацію. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук тоді зазначала, що рішення про виключення депутатки пов'язане з її голосуваннями в Раді.

У відповідь нардепка заявила, що матиме велику кількість роботи незалежно від членства в будь-якій фракції. Згодом Буймістер таки стала позафракційною депутаткою після того, як «Слуга народу» проголосувала за її виключення.

До слова, народна депутатка України, яку раніше виключили зі «Слуги народу», сержант ЗСУ Людмила Буймістер написала листа до Генпрокуратури щодо висловлювань нардепки Мар’яни Безуглої.