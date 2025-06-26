Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати
Юрій Савчук: «Без перебільшення, монумент «Батьківщина-мати» є візитівкою Києва та України»
фото: glavcom.ua

Директор Музею Другої світової висунув оригінальну ідею

Музей Другої світової війни висунув оригінальну ідею: дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомив директор Музею Юрій Савчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», та поділився своїм задумом, який покликаний створити зв'язок між наймолодшими киянами, історією та головним символом столиці.

«Ми хочемо дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до «Батьківщини-матері». Щоб від перших днів життя кожен маленький киянин уже мав зв’язок із нашим музеєм, з історією свого міста і країни», – зазначив Юрій Савчук.

Музей усвідомлює свою історичну відповідальність – формувати пам’ять, зберігати її та передавати наступним поколінням, йдеться про довгу історію боротьби українського народу за свою землю.

Водночас, за словами Савчука, музей є живим простором для спілкування захисників, їхніх родин та дітей. Цього року вже втретє проводиться музичний фестиваль воєнної музики «Сурма», а також відбуваються театральні вистави, бізнес-події та корпоративи.

«Ми активно взаємодіємо в різних напрямах, адже фінансуємось із податків українців, зокрема й киян – тож і працювати маємо для них», – підкреслив директор.

Юрій Савчук переконаний, що живий музей здатен задовольнити не лише культурні запити, а й стати місцем, «де відпочиває душа, де відчувається серцева теплота». Він прагне, щоб це місце пробуджувало любов до Києва та до Батьківщини.

Як зазначає Юрій Савчук, без перебільшення, монумент «Батьківщина-мати» є візитівкою Києва та України. Саме тут сьогодні відбуваються весілля військових, освідчення в коханні та народжуються мрії, що робить його ще більш символічним місцем для такого подарунка новонародженим.

Як відомо, загальна висота монумента разом із постаментом становить 102 метри. Висота самої скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 м.

На монументі «Батьківщина-мати» є два основні оглядові майданчики:

  • Майданчик «Підніжжя» на висоті 36,6 м. Він розташований по колу підніжжя скульптури. Доступний для відвідувачів, крім дітей дошкільного віку (до 6 років).
  • Майданчик «Щит» (або «Екстрім») на висоті 91,1 м. Цей майданчик розташований на щиті монумента. Підйом туди вважається екстремальним, передбачає фізичні навантаження, і дозволений лише повнолітнім відвідувачам (від 18 років) у спортивному взутті та зручному одязі. Квитки на цей майданчик наразі не продаються.

Підйом на оглядовий майданчик «Підніжжя» (36,6 м): 150 грн з людини. Для учнів та студентів може бути знижена ціна (близько 70 грн).

Важливо врахувати:

  • Придбати квитки можна безпосередньо в касах Музею історії України у Другій світовій війні, на території якого розташований монумент.
  • Графік роботи для підйомів може відрізнятися: зазвичай з 10:00 до 18:00 у будні та з 10:00 до 19:00 у вихідні, але краще уточнювати на місці або на офіційному сайті музею.

Нагадаємо, Національний музей історії України у Другій світовій війні відіграв неочікувану, але важливу роль в обороні Києва на початку повномасштабного російського вторгнення. 

Читайте також:

Теги: Батьківщина Київ монумент музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У відкритті знака взяли участь воїни та представники командування ССО
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак «Сили спеціальних операцій»
28 травня, 12:48
Ккомунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок
Демонтаж незаконної реклами у столиці триває: де заплановано цього тижня
2 червня, 13:37
Обмеження руху буде введено для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни
У столиці введено обмеження на рух вантажівок: в чому причина
4 червня, 16:44
У Києві через прорив труби водопостачання затопило вулицю
У Києві прорвало трубу на вулиці Великій Васильківській
7 червня, 23:41
У багатьох районах столиці спалахнули пожежі
Атака на Київ: загинули четверо людей
6 червня, 06:32
Київ досі продовжують атакувати «шахеди»
У Києві є постраждалі внаслідок російської атаки (оновлено)
17 червня, 01:21
Замість муралу тепер свіжопофарбована стіна
Напередодні 40-річчя Катерини Гандзюк у Києві знищено мурал, присвячений активістці
17 червня, 15:20
У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ
Удар РФ по Києву 17 червня. Нікушор Дан передав до посольства України лист-співчуття
18 червня, 21:59
Квартира Alyosha та Тараса Тополі постраждала внаслідок атаки РФ
РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)
23 червня, 07:49

Новини

У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує
У Києві 49-річний чоловік катався між вагонами метро: яке покарання йому загрожує
Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати
Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати
Депутатка Київради пояснила, чому затягується відновлення пошкодженого обстрілами житла
Депутатка Київради пояснила, чому затягується відновлення пошкодженого обстрілами житла
У Києві діти, які допомагали розбирати завали після атаки РФ, отримали нагороди
У Києві діти, які допомагали розбирати завали після атаки РФ, отримали нагороди
Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА
Скільки будинків у Києві зазнали пошкоджень від початку війни: дані КМДА
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
208K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
22K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7711
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua