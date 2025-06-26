Підйом на постамент «Батьківщина-мати». Музей Другої світової пропонує дарувати новонародженим киянам сертифікати

Директор Музею Другої світової висунув оригінальну ідею

Музей Другої світової війни висунув оригінальну ідею: дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомив директор Музею Юрій Савчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», та поділився своїм задумом, який покликаний створити зв'язок між наймолодшими киянами, історією та головним символом столиці.

«Ми хочемо дарувати кожному новонародженому в Києві сертифікат на підйом до «Батьківщини-матері». Щоб від перших днів життя кожен маленький киянин уже мав зв’язок із нашим музеєм, з історією свого міста і країни», – зазначив Юрій Савчук.

Музей усвідомлює свою історичну відповідальність – формувати пам’ять, зберігати її та передавати наступним поколінням, йдеться про довгу історію боротьби українського народу за свою землю.

Водночас, за словами Савчука, музей є живим простором для спілкування захисників, їхніх родин та дітей. Цього року вже втретє проводиться музичний фестиваль воєнної музики «Сурма», а також відбуваються театральні вистави, бізнес-події та корпоративи.

«Ми активно взаємодіємо в різних напрямах, адже фінансуємось із податків українців, зокрема й киян – тож і працювати маємо для них», – підкреслив директор.

Юрій Савчук переконаний, що живий музей здатен задовольнити не лише культурні запити, а й стати місцем, «де відпочиває душа, де відчувається серцева теплота». Він прагне, щоб це місце пробуджувало любов до Києва та до Батьківщини.

Як зазначає Юрій Савчук, без перебільшення, монумент «Батьківщина-мати» є візитівкою Києва та України. Саме тут сьогодні відбуваються весілля військових, освідчення в коханні та народжуються мрії, що робить його ще більш символічним місцем для такого подарунка новонародженим.

Як відомо, загальна висота монумента разом із постаментом становить 102 метри. Висота самої скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 м.

На монументі «Батьківщина-мати» є два основні оглядові майданчики:

Майданчик «Підніжжя» на висоті 36,6 м. Він розташований по колу підніжжя скульптури. Доступний для відвідувачів, крім дітей дошкільного віку (до 6 років).

Майданчик «Щит» (або «Екстрім») на висоті 91,1 м. Цей майданчик розташований на щиті монумента. Підйом туди вважається екстремальним, передбачає фізичні навантаження, і дозволений лише повнолітнім відвідувачам (від 18 років) у спортивному взутті та зручному одязі. Квитки на цей майданчик наразі не продаються.

Підйом на оглядовий майданчик «Підніжжя» (36,6 м): 150 грн з людини. Для учнів та студентів може бути знижена ціна (близько 70 грн).

Важливо врахувати:

Придбати квитки можна безпосередньо в касах Музею історії України у Другій світовій війні, на території якого розташований монумент.

Графік роботи для підйомів може відрізнятися: зазвичай з 10:00 до 18:00 у будні та з 10:00 до 19:00 у вихідні, але краще уточнювати на місці або на офіційному сайті музею.

Нагадаємо, Національний музей історії України у Другій світовій війні відіграв неочікувану, але важливу роль в обороні Києва на початку повномасштабного російського вторгнення.