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Нардепка Буймістер звернулась до генпрокурора щодо висловлювань Безуглої

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепка Буймістер звернулась до генпрокурора щодо висловлювань Безуглої
Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати
фото з відкритих джерел

Буймістер просить прокуратуру відкрити проти Безуглої три кримінальні статті

Народна депутатка України, яку раніше виключили зі «Слуги народу», сержант ЗСУ Людмила Буймістер написала листа до Генпрокуратури щодо висловлювань нардепки Мар’яни Безуглої. Про це вона написала у Facebook.

«Все що треба знати про безумні публічні випади. Подала генеральному прокурору України заяву про вчинення народним депутатом України Безуглою М.В. кримінальних правопорушеннь передбачених, зокрема ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройні Сили України), ст. 111 (державна зрада), ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Перевіримо розпіарене зняття депутатської недоторканості на практиці», – йдеться у дописі.

Нардепка Буймістер звернулась до генпрокурора щодо висловлювань Безуглої фото 1

Раніше повідомлялося, що «Слуг народу» обурили заяви Безуглої, її можуть виключити з фракції.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Теги: партія Слуга народу Мар’яна Безугла Людмила Буймістер прокуратура

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