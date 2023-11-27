Нардепка Буймістер звернулась до генпрокурора щодо висловлювань Безуглої

Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати

Буймістер просить прокуратуру відкрити проти Безуглої три кримінальні статті

Народна депутатка України, яку раніше виключили зі «Слуги народу», сержант ЗСУ Людмила Буймістер написала листа до Генпрокуратури щодо висловлювань нардепки Мар’яни Безуглої. Про це вона написала у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Все що треба знати про безумні публічні випади. Подала генеральному прокурору України заяву про вчинення народним депутатом України Безуглою М.В. кримінальних правопорушеннь передбачених, зокрема ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройні Сили України), ст. 111 (державна зрада), ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Перевіримо розпіарене зняття депутатської недоторканості на практиці», – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що «Слуг народу» обурили заяви Безуглої, її можуть виключити з фракції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.