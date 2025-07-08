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Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових
Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом, адже згадані депутати та чиновники пов'язані зі «Слугою народу»
колаж: glavcom.ua

Про відпочинок двічі звітував голова Дніпропетровської облради від «Слуги народу» Микола Лукашук, заявляючи про підтримку соціально незахищених категорій

У Кривому Розі розподіл безоплатних путівок до Угорщини для дітей влітку 2023 року опинився у центрі скандалу. Офіційно відпочинок був призначений для дітей з родин учасників бойових дій, загиблих захисників, багатодітних сімей та ВПО, а на в реальності відпочивати поїхали діти високопоставлених чиновників та депутатів від партії «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свої.

Про відпочинок двічі звітував голова Дніпропетровської облради від «Слуги народу» Микола Лукашук, заявляючи про підтримку соціально незахищених категорій. Проте розслідування виявило інше.

«Щасливчики» з деклараціями на мільйони

Скандал у Кривому Розі: діти депутатів отримали путівки до Угорщини замість сімей військових фото 1
скріншот: Свої

За даними розслідування, до списку «щасливчиків» потрапили:

  • Старша донька заступника голови Металургійної райради Олександра Кучера. Згідно з його декларацією, офіційний дохід родини у 2023 році склав понад 600 тисяч грн.
  • Двоє дітей депутатки Дніпропетровської облради Тетяни Чабанової. Її родина задекларувала понад 1 млн грн доходу за 2023 рік (включно з продажем квартири). У 2024 році пані Чабанова вказала понад 300 тисяч зарплати від партії «Слуга народу».
  • Син голови Покровської райради Андрія Соколовського. За 2023 рік він заробив близько мільйона грн зарплати, придбав Volkswagen Passat та зберігав тисячі євро і доларів готівкою.
  • Син крупного підприємця Миколи Бухвалова. Його ім'я також фігурує у списках. Бухвалов часто виграє мільйонні тендери у Покровському районі, яким головує Андрій Соколовський, і був спонсором нардепа від «Слуги народу» Володимира Захарченка. Син Бухвалова нібито потрапив до списку як «обдарована дитина».
  • Діти депутатів Покровської та Довгинцівської райрад Євгена Борисюка та Володимира Ягупова від «Слуги народу», які також могли скористатися цією можливістю. Борисюк, підприємець, у 2023 році мав півтора млн грн доходу від закупівель з бюджету.

Журналісти зазначають, що жодна з цих родин не підпадає під статус малозабезпечених чи багатодітних (декларації вказують по двоє дітей), що ставило б їх у пріоритет на отримання таких путівок.

На запитання журналістів про те, під яку категорію підпадають їхні діти, чиновники реагували по-різному: Олександр Кучер кинув слухавку, а Тетяна Чабанова відмовилася відповідати телефоном, вимагаючи офіційний запит. Андрій Соколовський не відповідав на дзвінки, хоча й обіцяв перетелефонувати.

Організацією поїздок займалася Дніпропетровська облрада, очолювана Миколою Лукашуком, а також Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування та угорські партнери за запрошенням Україно-Угорської торгово-промислової палати. Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом, адже згадані депутати та чиновники пов'язані зі «Слугою народу».

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк розповів про кілька схем виїзду за кордон для чоловіків призовного віку під виглядом культурних діячів під час повномасштабної війни. Ці механізми, що криються за випуском за листами Міністерства культури, дозволяють людям, які не мають жодного відношення до культури чи артистичної діяльності, безперешкодно перетинати кордон.

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Теги: партія Слуга народу Угорщина відпочинок діти депутат Кривий Ріг

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