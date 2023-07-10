Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі

Олексій Гончаренко: «Якщо Байден прийме історичне рішення, то завтра Україну можуть офіційно запросити в НАТО»

Питання приєднання України до НАТО досі не вирішено. Самі у ці хвилини члени Альянсу проводять дискусію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Прямо зараз йде боротьба – чи запросять офіційно Україну в НАТО чи ні? Чи потрапить слово «invitation/invite» в підсумкове рішення», – написав Гончаренко.

Які позиції зараз всередині країн членів альянсу?

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Весь східний фланг НАТО – за.

Литовці та поляки – просто тигри. Боряться, переконують, тиснуть. Неймовірні.

Великобританія, Франція, Італія – за!

Туреччина – не проти.

США та Німеччина – проти.

Гончаренко наголосив, що рішення залежить від США. «Якщо Байден прийме історичне рішення, то завтра Україну можуть офіційно запросити в НАТО. Боротьба триває. Є опція, що буде зроблене попереднє запрошення. А офіційно нас запросять на Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться 4 квітня 2024-го року. Найголовніше, що ще нічого не вирішено. І продовжується боротьба. Тримаєм кулаки», – написав нардеп.

Нагадаємо, Генсек НАТО Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті Альянсу.