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Влада Естонії ухвалила нове рішення щодо одностатевих відносин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Естонії ухвалила нове рішення щодо одностатевих відносин
Естонія ухвалила скандальний закон
фото: ілюстративне

Естонія стала першою країною на пострадянському просторі, яка  має закон про одностатеві шлюби

Парламент Естонії ухвалив закон, який легалізує в країні одностатеві шлюби. Відповідний документ підтримали 55 членів парламенту, 34 виступили проти. Закон набуде чинності з 1 січня 2024 року. Про це повідомляє  ресурс ERR. 

Таким чином Естонія стала першою країною на пострадянському просторі, яка це зробила. Згідно з ухваленим документом, в Естонії в шлюб зможуть вступити дві повнолітні особи незалежно від їхнього гендера. Крім того, новий закон дозволить одностатевим парам усиновлювати дітей.

«Це справді історичний момент. Це момент, коли ми остаточно позбудемося радянського простору цінностей та культури, коли ми зможемо сказати, що люди Естонії стали ще вільнішими, ніж були вчора, заявив член соціал-демократичної партії Едуард Одинець. Він додав, що це чіткий сигнал «нашим сестрам та братам у Європі та в усьому західному світі, що ми входимо в єдиний з ними простір цінностей та культури».

Як зазначає видання ERR, під час виступу депутата у залі парламенту неодноразово лунали вигуки невдоволення. Віце-спікерові, який вів засідання, доводилося закликати парламентарів до порядку.

«Щоб люди могли кохати один одного, не потрібен жодний державний статус. І вся ця вказівка ​​на те, що сьогодні ми позбавляємося тягаря радянського минулого Ну, слухайте, у вас справді менталітет людей, які вважають, що шлюб як союз між чоловіком і жінкою є якимось специфічним явищем радянської культури?», – сказав член Консервативної народної партії Варро Вооглайд.

Цікаво, що ще з 2016 року в Естонії діє закон, згідно з яким одностатеві пари можуть укладати угоду про співмешкання. Цей договір гарантує зареєстрованим співмешканцям право приймати рішення щодо один одного та за необхідності отримувати допомогу та компенсації.

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Теги: Естонія закон партії одностатеві шлюби

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