Підприємець із Волині підробляв туалетний папір

Підприємець використовує оформлення упаковки продукції туалетного паперу, яке є схожим до упаковки продукції заявника

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу щодо підробки туалетного паперу. Про це повідомили в пресслужбі Західного міжобласного територіального відділення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 11-го липня 2023 року розпочало розгляд справи за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Мельник С. М. порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Справу розпочато за заявою одного з виробників туалетного паперу, який звернувся до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Заявник зазначає, ФОП Мельник С.М. використовує оформлення упаковки продукції туалетного паперу, яке є схожим до упаковки продукції заявника, а відтак, може призвести до змішування з його діяльністю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З огляду на встановлені обставини Західне МТВ розпочало справу.

Раніше Нацбанк повідомив, які саме купюри підроблююють найчастіше

До слова, що 11 липня, набирає чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.