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Нардеп вимагав $50 тис. Заява СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп вимагав $50 тис. Заява СБУ
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Шахрайство та заволодіння грошима: народний депутат отримав підозру

Чинний народний депутат України отримав підозру у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом $20 тис. – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі $30 тис.

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На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки не називає прізвище депутата, але паралельно із інформацією СБУ з'явилася заява від «Європейської солідарності» про  провокації щодо членів партії та проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва.

Нагадаємо, раніше депутатка від «слуг» отримала підозру.

Теги: СБУ шахрайство депутат гроші партії прокурор

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