Доплати військовим: Зеленський підписав закон

Законом визначаються суми доплат військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану. Про це повідомляється у карткі документу на сайті Верховної Ради.

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Як зазначається, 30 червня законопроєкт №9342 повернуто з підписом президента.

Законом визначаються суми доплат військовим. Проте порядок виплат ще має визначити Кабінет міністрів.

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Зокрема, щомісячні суми можуть становити:

тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання - від 30 000 до 100 000 грн;

тим, хто у зв'язку з пораненням зарахований до розпорядження відповідного командира – 20 100 грн;

військовослужбовцям строкової військової служби – 6 000 грн;

курсантам - 2 350 грн;

інструкторам у військових частинах – від 15 000 до 30 000 грн;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

всім військовослужбовцям – частина щорічної відпустки 30 днів (зараз – 10 днів);

курсантам - канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз ні, у мирний час зимова – 15, літня – 30);

військовослужбовцям строкової служби - 30 днів (зараз немає, у мирний час – 10 днів).

Також передбачено:

недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів.

Нагадаємо, 28 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проєкт №9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.