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Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
Ув'язнені будуть відправлятись воювати до України
фото з відкритих джерел

Держдума ухвалила закон про можливість призову засуджених на військову службу за контрактом

Влада країни-агресора створює новий механізм, який легалізує можливість умовного «звільнення» більшості ув'язнених з колоній в обмін на їхню участь у війні проти України,  – мобілізації чи укладання контрактів з міноборони РФ.

Держдума Росії прийняла у двох читаннях два законопроекти, які регламентують заклик на військову службу ув'язнених і звільняють від кримінальної відповідальності у справах невеликої та середньої тяжкості російських військових, що воюють. Про це пишуть росЗМІ.

Обидва законопроекти були внесені до Держдуми цього року і, де-факто, легалізують рішення, які вже ухвалені під час повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше ув'язнені вже вирушали до армії, а військовим знімали кримінальні покарання, проте це робилося в обхід стандартних процедур.

Злочинами невеликої тяжкості Кримінальний кодекс РФ визнає «навмисні та необережні діяння» з максимальним покаранням у три роки позбавлення волі, середньої тяжкості – «навмисне діяння» з максимальним терміном у п'ять років позбавлення волі, наприклад грабіж, здирство, вбивство в стані афекту.

Цей захід не поширюється на ув'язнених, засуджених за статтями за злочини проти статевої недоторканності дітей, за статтями про диверсії, екстремізм, держзраду та ін. Закон передбачає ще один стимул для вступу на фронт засуджених чи підслідних – повне звільнення від покарання чи кримінального переслідування, а також погашення судимості у разі отримання будь-якої держнагороди або у разі звільнення з військової служби за деякими дозволеними у воєнний час підставами. Це може бути, наприклад, втрата здоров'я чи закінчення війни.

Цікаво, що станом на 1 січня 2023  року в колоніях та СІЗО Росії офіційно утримувалося близько 433 тис. осіб.

Нагадаємо, армія окупантів всіма силами перед контнаступом України намагається отримати «нову кров» для війни в Україні, проте вмирати з почуття «патріотизму» росіяни не бажають, а реклама «переваг» служби працює надто мало.

Останніми місяцями для росіян стало майже неможливим уникнути різноманітних оголошень про набір в армію, наклеєних на рекламних щитах і вітринах магазинів, розставлених на розі вулиць і з екранів телевізорів.

Апелюючи до почуття патріотизму, турботи про майбутнє країни-агресора та традиційних уявлень про маскулінність, безпрецедентна призовна кампанія також не соромилася обіцянок військових зарплат, які значно перевищують середній по країні. 

Країна-агресор нібито зобов'язується виплачувати солдатам щомісячні виплати в розмірі 204 тис. рублів (приблизно $2526) плюс бонуси за знищення або захоплення ворожої зброї та техніки. Джерела, опитані The Moscow Times, припускають, що кількість солдатів, які записалися, була, швидше за все, далекою від очікуваної владою. 

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Теги: армія вбивство закон Міноборони РФ звільнення росіяни

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