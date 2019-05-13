«Народний фронт» проти інавгурації Зеленського 19 травня



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Інавгурація має відбуватись в урочистій атмосфері, а 19 травня усі політичні повинні вшанувати пам'ять жертв політичних репресій, - Бурбак

Фракція «Народний фронт» вважає, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має складати присягу в День пам'яті жертв політичних репресій 19 травня. Про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради заявив глава фракції Максим Бурбак.

«У день жалоби, 19 травня, ми маємо схилити голови в скорботі й заявити, що ніколи не допустимо диктатури або реваншу московської гегемонії. Водночас вважаємо, що новий президент Володимир Зеленський повинен скласти присягу глави держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде й інший день», - сказав Бурбак.

Перед цим спікер Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Раду призначити дату інавгурації на 19 травня. «Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної Ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

В Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Потім Олександр Сугоняко відкликав свій проект постанови, який стосувався інавгурації 1 червня.

Таким чином, зараз парламенту запропоновані дві дати для церемонії: 19 і 20 травня.