Парубій розповів, коли Рада визначиться з датою інавгурації Зеленського



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Парубій не уточнив, у який саме день на цьому тижні відбудеться голосування

Парубій заявив, що визначення дати інавгурації Зеленського буде одним з ключових рішень на цьому пленарному тижні

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на цьому пленарному тижні. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради ВР.

Спікер парламенту підкреслив, що визначення дати інавгурації Зеленського буде одним з ключових рішень на цьому пленарному тижні.

Парубій не уточнив, у який саме день на цьому тижні відбудеться голосування.

«Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов, одна з них відкликана у суботу. Я вважаю, це буде теж одне з ключових рішень під час пленарного засідання ВРУ», - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. «Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти», - підкреслив новообраний президент у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося раніше, в Раду внесли 5 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Так, зараз парламенту запропоновані три дати для церемонії: 19 і 20 травня, а також 1 червня.

Додамо, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення вже на засіданні Ради.