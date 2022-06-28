НАТО готує широкий пакет допомоги Україні – Столтенберг

Столтенберг: «Україна зараз стикається із жорстокістю, якої не бачили у Європі з часів Другої світової війни»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що глави держав та урядів країн-членів альянсу на саміті у Мадриді ухвалять новий широкий пакет підтримки для України, яка протистоїть російській агресії. Про це Столтенберг заявив у Мадриді під час спільної заяви з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

«Ми погодимо широкий пакет підтримки для України, щоб допомогти їй відстояти своє право на самооборону. Дуже важливо, що ми готові продовжувати надавати таку допомогу, тому що Україна зараз стикається із жорстокістю, якої не бачили у Європі з часів Другої світової війни», - зауважив Столтенберг.

Він зазначив, що Мадридський саміт буде історичним та вирішальним для НАТО, адже буде ухвалена нова Стратегічна концепція Альянсу, яка дістане назву «Мадридської». Цей документ стане планом дій для НАТО на наступне десятиліття.

«Ми погодимо фундаментальні зміни у політиці стримування та оборони, з більшою кількістю сил високої готовності, більшою передовою присутністю військ та заздалегідь дислокованого військового обладнання на місцях. Оцінимо прогрес у процесі входження Фінляндії й Швеції та розглянемо збільшення інвестицій, важливих для нашої оборони», - підкреслив генеральний секретар НАТО.

До слова, ексміністр оборони Болгарії засудив НАТО за неналежну допомогу Україні. Як повідомлялося, Росія почала прямо погрожувати НАТО.

Як відомо, триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів відкрилася 28 червня у Мадриді.