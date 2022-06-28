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    Політика

    Коли закінчиться війна? Кремль відреагував на заяву Зеленського

    Російська влада вирішила заявити, що війна може закінчитися &laquo;до кінця доби&raquo; - Коли закінчиться війна? Кремль відреагував на заяву Зеленського

    Російська влада вирішила заявити, що війна може закінчитися «до кінця доби»

    фото з відкритих джерел

    Пєсков: «Потрібне наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації»

    Кремль вдався до нових маніпуляцій щодо закінчення війни і заявив, що все можна завершити «до кінця доби», мовляв рішення за президентом України Зеленським. Але влада країни-окупантки одразу уточняє, що не через воєнну перемогу Росії, а лише у випадку, якщо українська влада капітулює та виконає всі умови Росії, а наші військові складуть зброю. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

    «Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта – це вже роздуми глави Української держави», – зазначив він.

    Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

    Раніше Кремль пояснив Заходу, яка розплата очікує його за підтримку України.


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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація прессекретар #stoprussia
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    Коли закінчиться війна? Кремль відреагував на заяву Зеленського