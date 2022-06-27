НАТО визнає Росію загрозою колективній безпеці – Столтенберг

Лідери затвердять нову стратегічну концепцію, яка відобразить сучасну ситуацію в області безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО визнають Росію прямою загрозою колективній безпеці. Це буде закріплено в новій стратегічній концепції. Про це він сказав на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді.

«Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці», – заявив Столтенберг.

Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю, «викликів, які Пекін кидає нашій безпеці, інтересам і цінностям», а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози», – зазначив генсек організації.

Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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